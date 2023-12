Mogelijke specificaties van PlayStation 5 Pro gepubliceerd

Eerder deze week werd al gesuggereerd dat de eerste details over de PlayStation 5 Pro binnenkort zouden worden onthuld, en dat blijkt nu waar te zijn. De nieuwe console van Sony, met de codenaam Project Trinity, omvat drie technologieën: snelle opslag, versnelde ray tracing en schaalvergroting.

PlayStation 5 Pro

Volgens eerdere geruchten wordt de PS5 Pro aangedreven door een nieuwe chip genaamd Viola, vervaardigd met het TSMC N4P-nodeproces. De soc van AMD maakt opnieuw gebruik van Zen2-cores, waardoor de microarchitectuur van de reguliere PS5 behouden blijft. De cpu-cores zouden kunnen draaien op een maximale kloksnelheid van 4,4 GHz. Verder zou de gpu gebaseerd zijn op de nieuwere RDNA 3-architectuur.

De bronnen die tot nu toe informatie hebben gepubliceerd over de specificaties van de PlayStation 5 Pro zijn het nog niet volledig met elkaar eens. Kepler beweert dat de Viola over 60 Compute Units (CU’s) beschikt van de beschikbare 64. Dit zou betekenen dat de gpu 3840 Stream Processors heeft, vergelijkbaar met de AMD RX 7800 XT-gpu voor desktops. In het specificatieoverzicht dat op ResetEra werd gepubliceerd, wordt echter gesproken van 56 CU’s.

Yeah I was actually wrong about that ???? PS5 Pro uses 60 out of 64 CUs (Viola full config is 2 SE x 2 SA x 8 WGP). — Kepler (@Kepler_L2) December 11, 2023

De PS5-apu is een mix van RDNA1/2-architecturen, en de verwachting is dat de aankomende PS5 Pro zal overschakelen naar een hybride van RDNA3/4. De primaire graphics zullen gebaseerd zijn op RDNA3, met verbeteringen in ray tracing vanuit de RDNA4-architectuur. Er wordt gemeld dat de PS5 over 16 GB GDDR6-geheugen beschikt, verbonden met een 256-bits geheugenbus, wat resulteert in een bandbreedte van 576 GB/s. Het gerucht gaat dat de gpu is geklokt op 2,0 GHz, wat overeenkomt met een rekenkracht van 28,67 TFLOPs dankzij het AMD RDNA3-ontwerp.

Daarnaast wordt gesuggereerd dat de XDNA2-npu is geïntegreerd in de Viola-soc van de PS5 Pro. In tegenstelling tot traditionele architecturen, die vereisen dat gegevens herhaaldelijk worden opgehaald uit caches (wat energie verbruikt), maakt de AI Engine gebruik van on-chip geheugens en aangepaste datastromen om efficiënte, energiezuinige berekeningen mogelijk te maken voor kunstmatige intelligentie en signaalverwerking. De nieuwe architectuur is superieur aan de eerste generatie XDNA van de Zen4-chips. Volgens Kepler zal deze technologie echter niet zijn weg vinden naar de PlayStation 5 Pro.

Sony zal naar verwachting de nieuwe console onthullen na de zomer van 2024, gevolgd door een release in november.