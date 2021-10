Microsoft komt met 512 GB-versie van Storage Expansion Card voor Xbox Series X | S

Wil je het opslaggeheugen van Xbox Series X | S upgraden, maar is de huidige 1 TB-ssd te duur of te groot dan kun je binnenkort ook kiezen voor een 512 GB variant. Windows Central is in het bezit van foto’s van promotiemateriaal voor verschillende Amerikaanse retailers, wat doorgaans een goede indicatie is dat de officiële presentatie op zeer korte termijn zal plaatsvinden. Het promotiemateriaal bestaat uit lege verpakkingen van de 512 GB-versie van Seagate’s Storage Expansion Card met de tekst ‘binnenkort’.

Vorige maand berichtte Franse media eveneens dat er Microsoft spoedig een 500 GB-versie zou willen introduceren. De Expansion Card zou volgens de Franse retailer Micromania op 14 november worden uitgebracht voor €154,99. Het afspelen van Xbox Series X | S-games is alleen mogelijk met de insteekkaart van Seagate of de interne opslag. Oudere Xbox One- en Xbox 360-titels kunnen wel worden afgespeeld op een externe usb-schijf, omdat deze titels geen hoge lees- en schrijfsnelheden vereisen.

Dit is vooral problematisch voor bezitters van een Xbox Series S, aangezien de console slechts iets meer dan 350 GB aan opslagruimte heeft vanwege het besturingssysteem. De console mag dan aanzienlijk goedkoper zijn dan Xbox Series X, echter heeft de 1 TB Storage Card een prijskaartje van maar liefst €219.