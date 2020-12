Microsoft brengt dynamische achtergronden naar Xbox One en Series X|S

Microsoft is begonnen met de uitrol van een nieuwe update voor Xbox One en Xbox Series X|S. De update introduceert dynamische achtergronden en een nieuwe ‘Coming Soon’-sectie voor Xbox Game Pass-abonnees.

Het bevat ook “de gebruikelijke bugfixes en prestatieverbeteringen”, aldus Jonathan Hildebrandt, programmamanager voor Xbox Experiences. De update stelt gebruikers in staat hun startscherm aan te passen met zes nieuwe dynamische achtergrondontwerpen, inclusief hommages aan eerdere generaties Xbox-consoles en andere op basis van populaire profielthema’s.

Het vernieuwde bashboard geeft gamers de mogelijkheid om geselecteerde games te bekijken, later te spelen en vooraf te installeren voordat ze op Xbox Game Pass verschijnen via een nieuwe Coming Soon-sectie. Niet alle games kunnen vooraf worden geïnstalleerd, maar gebruikers van de mobiele Game Pass-app kunnen elke titel in de wachtrij plaatsen om deze op de dag van uitgave te installeren.

Een andere nieuwe functie stelt gebruikers in staat om te bepalen welke games de Auto HDR-functie op Xbox Series X|S gebruiken, die automatisch HDR-verbeteringen introduceert voor games zonder HDR-ondersteuning. Als een titel Auto HDR gebruikt, wordt deze als zodanig getagd bij het openen van de gids tijdens een game.

Games die zijn geoptimaliseerd voor Xbox Series X|S zijn voorzien van een X|S-label in de sectie Mijn games en apps. Verder kunnen spelers nu een filterknop gebruiken om een lijst van deze titels te zien.

Xbox Series X

Xbox Series S