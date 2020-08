Micron: NVIDIA GeForce RTX 3090 krijgt GDDR6X, geen RTX 3080 Ti

Micron heeft in een inmiddels verwijderd rapport bevestigd dat de GeForce RTX 3090 zal beschikken over GDDR6X-geheugen. Micron levert al jaren geheugenmodules voor de GeForce-serie en deze samenwerking zal worden doorgezet met de RTX 30-serie. Het nieuws lijkt daarnaast te bevestigen dat de NVIDIA GeForce RTX 3090 het nieuwe vlaggenschip gaat worden in plaats van de RTX 3080 Ti.

NVIDIA GeForce RTX 3090

De NVIDIA GeForce RTX 3090 wordt vermeld op de Micron-website met 12 GB GDDR6X-geheugen. Micron schat dat de GeForce RTX 3090 de 1 TB/s-barrière zal doorbreken met een verwachte bandbreedte tussen 912 en 1008 GB/s. Om een bandbreedte van 1 TB/s te bereiken, zou de grafische kaart een kloksnelheid van 21 Gbps en een geheugenbus van 384-bits nodig hebben. De snelheid is duidelijk nog niet ingesteld voor de NVIDIA-sku, maar zou tussen de 19 en 21 Gbps moeten liggen.

“In de zomer van 2020 kondigde Micron de volgende evolutie aan van Ultra-Bandwidth Solutions in GDDR6X. In nauwe samenwerking met NVIDIA aan hun Ampere-generatie grafische kaarten, zal Micron’s 8 GB GDDR6X in 2020 tot 21 GB/s (datasnelheid per pin) leveren. Met 21 GB/s kan een grafische kaart met 12 GB GDDR6X de 1TB/s-systeembandbreedtebarrière doorbreken. De roadmap van Micron benadrukt ook het potentieel voor 16 GB GDDR6X in 2021 met de mogelijkheid om tot 24 Gb s te bereiken. GDDR6X wordt aangedreven door een revolutionaire nieuwe PAM4-modulatietechnologie voor Ultra-Bandwidth Solutions. PAM4 heeft het potentieel om nog meer verbeteringen in de gegevenssnelheid te realiseren”, aldus Micron.

Er is lang gespeculeerd dat de nieuwe high-end NVIDIA grafische kaarten GDDR6X-geheugen zouden krijgen, maar tot nu toe heeft geen enkele geheugenfabrikant dit bevestigd. Dit was niet het geval met GDDR6-geheugen, dat veel eerder werd aangekondigd. NVIDIA GeForce RTX 3090 zal naar verwachting worden uitgerust met de GA102-300-gpu en 5248 CUDA-cores bevatten, maar dit deel van de specificaties is nog niet bevestigd. Hoewel Micron beweert dat de RTX 3090 zou worden gelanceerd met 12 GB GDDR6X-geheugen, hebben we ook verschillende lekken gezien met configuraties van 22, 20 en zelfs 16 GB aan videogeheugen.

Het GeForce Special Event van Nvidia vindt plaats op 1 september om 18:00 Nederlandse tijd en is live te volgen door middel van een stream. Op het evenement gaat NVIDIA zijn nieuwe GeForce RTX 3000-serie onthullen. Vorige week deden geruchten de ronde dat het bedrijf van plan zou zijn om zijn nieuwe grafische kaarten op basis van de Ampere-architectuur op 9 september te lanceren.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.