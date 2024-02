MediaMarkt BTW Weg Ermee-actie 2024: laatste dagen

De BTW Weg Ermee-actie 2024 bij MediaMarkt is van start gegaan. Van maandag 22 januari tot en met zondag 28 januari 2024 profiteer je van een korting van 17,3% op een uitgebreid assortiment. Op maandag zijn er in de webshop een select aantal producten (laptops, pc’s, telecom en wearables), terwijl de overige producten vanaf dinsdag om 00:01 aan het aanbod worden toegevoegd. De uitzonderingen zijn nog niet bekendgemaakt, maar we vermoeden dat deze niet veel zullen verschillen in vergelijking met voorgaande jaren.

Media Markt BTW Weg Ermee-actie 2024

Er is in het verleden veel kritiek geweest op de BTW-actie van MediaMarkt, waarbij wordt beweerd dat de winkel opzettelijk zijn prijzen verhoogt in de aanloop naar de actie. Niettemin blijkt dit niet altijd het geval te zijn, gezien het dynamische prijssysteem van de retailer. Dit systeem kan leiden tot schommelingen in prijzen gedurende bepaalde perioden, afhankelijk van factoren zoals eerdere acties of concurrentieprijzen. Bovendien is het tegenwoordig verplicht om de ‘meestal’ prijs van een product te vermelden. Het is verstandig om er snel bij te zijn, want de populaire producten raken doorgaans snel uitverkocht.

→ Bezoek hier de website van de MediaMarkt BTW-actie

Waar en wanneer gaat de btw-actie van start?

In de webshop van de MediaMarkt gaat op maandag 22 januari 2024 de btw-actie van start. Profiteer van de BTW Weg Ermee-actie op de volgende specifieke dagen:

maandag 22 januari – alleen online (IT, laptops, pc’s, telecom en wearables)

dinsdag 23 januari – alleen online (alle producten die niet zijn uitgesloten)

woensdag 24 januari – alleen online (alle producten die niet zijn uitgesloten)

donderdag 25 januari – online en in winkels (alle producten die niet zijn uitgesloten)

vrijdag 26 januari – online en in winkels (alle producten die niet zijn uitgesloten)

zaterdag 27 januari – online en in winkels (alle producten die niet zijn uitgesloten)

zondag 28 januari – online en in winkels (alle producten die niet zijn uitgesloten)

Hoe wordt de korting precies bepaald?

In Nederland wordt verplicht btw toegepast en dit blijft hetzelfde tijdens de MediaMarkt BTW-actie. Om de korting te achterhalen, maken we gebruik van de volgende berekening bij een product dat €1210 kost: €1210 x 100 = 121000 -> gedeeld door 121 = €1000. Het resultaat is €1000. Dit houdt in dat de korting €210,- bedraagt, wat overeenkomt met een percentage van 17,36%.

→ Bezoek hier de website van de MediaMarkt BTW-actie

Welke producten zijn uitgesloten?

MediaMarkt heeft nog niet bekendgemaakt welke producten zijn uitgesloten. Vorig jaar worden de volgende categorieën uitgesloten:

Deelnemende categorieën: tv’s, audio, foto, video & drones, smartphones, smartwatches, desktops, laptops, tablets & e-readers, monitoren & printers, huishoudelijke apparatuur, keukenapparatuur, persoonlijke verzorging, smart home.

tv’s, audio, foto, video & drones, smartphones, smartwatches, desktops, laptops, tablets & e-readers, monitoren & printers, huishoudelijke apparatuur, keukenapparatuur, persoonlijke verzorging, smart home. Uitgesloten categorieën: Apple, Dyson, accessoires, muziek, film, software, games, console hardware & accessoires, storage, Power Service en verzekeringen, cadeaukaarten en tegoedkaarten.

Zijn de cashbackacties van fabrikanten ook van toepassing?

Tijdens de MediaMarkt BTW-actie kun je probleemloos profiteren van de lopende cashbackacties van fabrikanten.

Vorige week aankoop gedaan?

Is het mogelijk om het prijsverschil terug te krijgen? Dat kan wanneer je vorige week een aankoop hebt gedaan. Breng je aankoopbon mee naar de winkel, zodat de MediaMarkt de korting voor jou kan verwerken. Als je het product online hebt besteld, neem contact op met de webshop.