MediaMarkt BTW Weg Ermee-actie 2020: de populairste producten van dag 1, 23 januari

De jaarlijkse MediaMarkt BTW Weg Ermee-actie 2020 is van start gegaan. De actie loopt dit jaar tot en met zondag 26 januari. Tijdens deze dagen ontvang je op een groot aantal producten 17,36 procent korting. Wees er echter snel bij, want de voorraad is doorgaans beperkt en op is ook daadwerkelijk op.

→ Bezoek hier de website van de MediaMarkt BTW-actie

MediaMarkt btw-actie 2020

We hebben in de afgelopen jaren de nodige kritiek zien verschijnen over de MediaMarkt BTW-actie. Zo zou de retailer zijn prijzen in de weken voor de actie langzaam verhogen, echter blijkt dat niet altijd het geval te zijn. Vanwege het dynamische prijssysteem kan het namelijk voorkomen dat de prijzen in een periode hoger of lager uitvallen dan op dit moment. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door een actie die is afgelopen of een product dat door een concurrent voor een hogere prijs wordt aangeboden.

Wat zijn de populairste producten?

Net als voorgaande jaren zijn er verschillende categorieën uitgesloten, hoewel dat overigens niet direct wil zeggen dat er deze week helemaal geen korting zal worden gegeven op de producten die hieronder vallen.

Deelnemende categorieën: tv’s, audio, foto, video & drones, smartphones, smartwatches, desktops, laptops, tablets & e-readers, monitoren & printers, huishoudelijke apparatuur, keukenapparatuur, persoonlijke verzorging, smart home.

tv’s, audio, foto, video & drones, smartphones, smartwatches, desktops, laptops, tablets & e-readers, monitoren & printers, huishoudelijke apparatuur, keukenapparatuur, persoonlijke verzorging, smart home. Uitgesloten categorieën: games, films & muziek, console hardware, computersoftware, speelgoed, boeken & spellen, alle Apple-producten, prepaidkaarten en abonnementen, Power Service en verzekeringen, cadeaukaarten en tegoedkaarten, accessoires.

→ Bezoek hier de BTW Weg Ermee-actie van de Media Markt

Op ieder product dat deelneemt aan de actie ontvang je 17,36% korting op de verkoopprijs inclusief btw. Heb je een mooie televisie gevonden van 1.210 euro, dan vermenigvuldigt de Media Markt dit met 100 en deze uitkomst wordt gedeeld door 121, waardoor je op een bedrag uitkomt van 1.000 euro en een korting van 210 euro (17,36% korting).