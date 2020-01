MediaMarkt BTW Weg Ermee-actie begint op donderdag 23 januari 2020

De MediaMarkt BTW-actie maakt dit jaar zijn comeback. We hebben ontdekt dat de BTW-actie in 2020 weer zal terugkeren en dat betekent dat consumenten binnenkort weer kunnen profiteren van heel veel mooie aanbiedingen. Het evenement op donderdag 23 januari 2020 van start en zoals je hieronder kan zien zullen verschillende de filialen ook op zondag hun deuren openen.

→ Bezoek hier de BTW-pagina van de MediaMarkt

Welke producten er zijn uitgesloten van de actie is momenteel nog onduidelijk, maar daar krijgen we vermoedelijk spoedig meer over te horen. In 2018 werden alle accessoires, Apple-producten, consolehardware, computersoftware, speelgoed, boeken, spellen, prepaidkaarten, abonnementen, giftcards en tegoedkaarten uitgesloten van de Media Markt BTW-actie. Dit zijn de productcategorieën die destijds wel deelnamen: televisies, audio, foto, video, smartphones, smartwatches, desktops, laptops, tablets, monitoren, printers, huishoudelijke apparatuur, keukenapparatuur, persoonlijke verzorging, games, films en muziek.

Overigens krijg je tijdens de Media Markt BTW-dagen niet de volledige 21% korting. Wij geven je echter alvast de som waarmee je kan berekenen hoeveel korting je op een product kan krijgen op het moment dat de actie van start gaat. Stel je voor dat je op zoek bent naar een laptop of televisie die €1210 inclusief BTW kost. Om de korting tijdens de Media Markt BTW-actie te berekenen gebruik je de volgende som: €1210 x (100/121) = €1.000 (exclusief BTW). Tijdens het afrekenen krijg je dus een korting van 210 euro (een effectieve korting van 17,36 procent).