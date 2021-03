Marketingbaas Xbox ontkracht geruchten over onthulling Elden Ring, maar trailer lekt uit

Aaron Greenberg, de marketingbaas van Xbox, heeft via zijn Twitter-account een gerucht ontkracht dat er binnenkort een evenement zal plaatsvinden met aankondigingen van nieuwe games. Greenberg op een bericht dat Microsoft deze maand een nieuwe trailer van Elden Ring zou onthullen. De doorgaans goed geïnformeerde Microsoft-insider Paul Thurrott suggereerde dat het evenement op 23 maart zou plaatsvinden.

Update 01-03 (14:33) → Ondanks het tegenspreken van de geruchten blijkt er op de achtergrond wel degelijk wat te spelen, want de trailer met gameplaybeelden die werd besproken is inmiddels uitgelekt. We kunnen deze vanwege juridische redenen helaas niet met jullie delen.

“Gewoon om geen verwachtingen te wekken: dit gebeurt niet”, zei Aaron Greenberg van Xbox over speculatie over de Elden Ring. “Er zijn altijd dingen die we in de maak hebben, maar er komt binnenkort niets met game-aankondigingen of wereldpremières als deze.” Ondanks de ontkenning suggereerden meer dan één spraakmakende gamesverslaggever vorige week dat uitgever Bandai Namco Entertainment binnenkort meer informatie over Elden Ring zou onthullen, de From Software-game die sinds 2019 niet meer publiekelijk is vertoond.

Just to set expectations: this is not happening. There are always things we have in the works, but nothing coming soon that would feature game announcements or world premieres like this. https://t.co/nO868SCbpZ — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) February 28, 2021

GamesBeat-journalist Jeff Grubb zei vrijdag dat hij had gehoord dat de titel binnenkort zou worden gepresenteerd. Jason Schreier van Bloomberg verklaarde eveneens dat er “sterk bewijs” was dat de game binnenkort zou worden getoond.

Elden Ring werd tijdens de E3 in 2019 aangekondigd als de grootste RPG van studio From Software tot nu toe zijn. De game speelt zich af in een wereld die is gemaakt in samenwerking met A Song of Ice and Fire-auteur George R.R. Martin.