Mario Kart Live: Home Circuit (Mario en Luigi) nu beschikbaar voor pre-order: maak je eigen racebaan

Nintendo kondigde vandaag verschillende games aan ter viering van het 35-jarig jubileum van Super Mario. Naast de remakes van verschillende Super Mario-games introduceerde het Japanse bedrijf ook Mario Kart Live: Home Circuit voor de Nintendo Switch. Dat is geen traditionele Mario Kart-game, maar een combinatie tussen speelgoed en een videogame, waarbij spelers een fysieke kart besturen en tegen tegenstanders racen. Er verschijnen twee verschillende versies met Mario en Luigi. Beide pakketten zijn nu beschikbaar voor pre-order bij Bol.com en Game Mania.

Mario Kart Live: Home Circuit

De game is ontwikkeld in samenwerking met Velan Studios. Het bedrijf, geleid door oprichter Karthik en Guha Bala, staat bekend om hun innoverende producten die speelgoed en videogames combineren. Spelers kunnen in hun huis (of waar dan ook) een eigen racebaan creëren met behulp van speciale poorten. Lokale multiplayer is beschikbaar voor maximaal vier spelers, maar je kunt volgens Nintendo ook digitaal racen tegen Koopalings. Om lokaal tegen anderen te racen heb je extra games, Switch-consoles en karts nodig.

In de video toont Nintendo hoe een kind Mario Kart Live: Home Circuit op zijn Nintendo Switch speelt met een speelgoedversie van Mario die racet langs zijn voeten en onder meubels in de woonkamer. Met behulp van de verschillende barrières en poorten creëren de spelers in de trailer unieke banen om tegen elkaar te racen.

