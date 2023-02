Map van Hogwarts Legacy getoond in video

Gisteren werd de launchtrailer voor Hogwarts Legacy uitgebracht, maar in de tussentijd is er nog meer informatie opgedoken. In een video van streamer werd per ongeluk de volledige map van de game getoond. Deze video is inmiddels door de bron verwijderd, echter is de content nog steeds op diverse andere kanalen zichtbaar.

Hogwarts Legacy

In de video zien we de open-wereld die verschillende landschappen biedt. Het is lastig te bepalen hoe groot de wereld is en hoeveel het tijd het zal kosten om te verkennen te voet of met bezem, maar het ziet er vooralsnog indrukwekkend uit. De streamer blijft hangen bij Hogsmeade en Hogwarts om ons nauwkeurige en gedetailleerde beelden te geven van deze iconische locaties. De 3D-map toont delen van Hogwarts, waaronder de Astronomy Wing, Clock Towter, Grand Staircase, Main Hall, South Wing en de Library Annex.

De gelekte video geeft ons ook wat details over de collectibles van het spel. In het gebied van Hogwarts zijn er 35 kisten, 150 field guides, 10 Demiguise statues en een astronomical table te ontdekken. Het overzicht van Hogsmeade toont de aanwezigheid van verschillende winkels en bevat eveneens verschillende collectibles.

Gamers die Hogwarts Legacy Deluxe Edition of Collector’s Edition hebben besteld, krijgen op 7 februari drie dagen eerder toegang tot de magische wereld op Xbox Series X|S, PS5 en PC, terwijl de reguliere versie op 10 februari verschijnt. Helaas is een fysieke kopie van de Deluxe Edition alleen nog beschikbaar bij NedGame voor €89,99.