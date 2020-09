Limited edition Super Mario 3D All-Stars (Nintendo Switch) pre-order: laatste exemplaren

Nintendo heeft Super Mario 3D All-Stars officieel voor de Nintendo Switch aangekondigd, een bundel met drie Super Mario-games die in september verschijnen. De gamecardversie Super Mario 3D All-Stars wordt slechts in beperkte oplage geproduceerd en de downloadversie is verkrijgbaar tot eind maart 2021. Het is momenteel mogelijk om bij Coolblue, Wehkamp, BCC, Game Mania, Coolshop, MediaMarkt en Bol.com een pre-order voor de gamecardversie te plaatsen. We zullen dit artikel updaten wanneer de game bij andere shops wordt aangeboden.

Update 09-09 → De game is inmiddels bij verschillende winkels uitverkocht. Wees er snel bij wanneer je nog een exemplaar wil bemachtigen.

Tip → Heb je interesse hebben in de Nintendo Game & Watch Super Mario Bros? Deze is beschikbaar voor slechts €69,99 bij Coolshop, Coolblue, Wehkamp en MediaMarkt.

Super Mario 3D All-Stars

Super Mario 3D All-Stars bestaat uit Super Mario 64, Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy. De release van de collectie is ter viering van het 35-jarig jubileum van Mario. De Switch-versies introduceren hogere resoluties en zijn geoptimaliseerd voor een soepele gameplay-ervaring op Nintendo Switch. Super Mario 3D All-Stars bevat ook een in-game muziekspelermodus om de muziek en liedjes uit alle drie de games af te spelen.

Super Mario 64 krijgt Joy-Con-ondersteuning (met rumble) en draait in een hogere resolutie dan het origineel. Mario Sunshine wordt weergegeven in 16:9-beeldverhouding en is eveneens voorzien van een hogere resolutie en Mario Galaxy heeft Joy-Con-ondersteuning om de originele Wii-afstandsbediening nabootsen. Het is overigens niet vereist om de Joy-Cons los te koppelen, waardoor de games ook speelbaar zijn op de Switch Lite.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.