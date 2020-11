LEGO VIP-weekend begint morgen met acties en gratis cadeaus voor VIP’s

LEGO-fans kunnen dit weekend weer profiteren van een VIP-weekend in de Nederlandse en Belgische LEGO Shop. Morgen begint het Deense bedrijf de feestdagen met dubbele VIP-punten, cadeaus en meer, alleen voor LEGO VIP-leden. Vergeet niet dat het voor iedereen gratis is om zich aan te melden als LEGO VIP om van alle beloningen en voordelen te genieten.

LEGO Black Friday 2020

Tijdens dit weekend, zaterdag 21 november en zondag 22 november 2020, ontvang je twee keer zoveel VIP-punten als gebruikelijk. Deze punten kun je verzilveren als korting op je volgende aankoop (10% tijdens het VIP-weekend). Hier is een selectie van de populaire sets die een fantastische aanvulling zullen voor de feestdagen.

Daar blijft het niet bij, want er zijn ook twee cadeaus beschikbaar in de LEGO Shop. Charles Dickens Tribute als geschenk bij een aankoop vanaf €150, het hele weekend lang totdat de voorraad strekt. Deze set is een eerbetoon aan een scène uit de winterklassieker ‘A Christmas Carol’. VIP’s krijgen ook een gratis bouwbare 2×4 Teal Brick bij aankopen van meer dan €200. De promoties zijn met elkaar combineren, waardoor je ze beide ontvangt bij besteding vanaf €200.

De LEGO Online Shop is niet altijd de goedkoopste aanbieder, maar er zijn verschillende sets die exclusief door LEGO worden verkocht en deze zijn daardoor nergens goedkoper te verkrijgen. Wil je optimaal profiteren dan is het verstandig om een van de onderstaande exclusieve D2C-sets te bestellen:

Wintersets

Sets die gaan verdwijnen

Verder staan er verschillende sets op het punt om met pensioen te gaan, waardoor dit een mooie kans is om ze voor de reguliere prijs plus extra korting op je volgende aankoop te bemachtigen: