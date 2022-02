LEGO Technic 42141 McLaren Formule 1 Racewagen verschijnt op 1 maart 2022

De LEGO Technic 42141 McLaren Formule 1 Racewagen is vandaag officieel aangekondigd. Het model is deels gebaseerd op de nieuwe MCL36 en is vanaf 1 maart 2022 exclusief beschikbaar in de Nederlandse en Belgische LEGO Shop voor €179,99.

LEGO Technic 42141 McLaren Formule 1 Racewagen

LEGO Technic 42141 McLaren Formule 1 Racewagen bestaat uit 1432 stenen en is 13 cm hoog, 65 cm lang en 27 cm breed. De set beschikt over een 6-cilindermotor met bewegende zuigers, werkende besturing, vering en een differentieel voor nauwkeurige bochten. LEGO heeft de auto voorzien van regenbanden met de in 2022 verplichte wieldoppen met daarop de logo’s van Pirelli. De set lijkt geen geprinte stenen te bevatten en dat betekent dat er veel stickers geplakt moeten worden.

Setnummer: 42141

42141 Naam: McLaren Formule 1 Racewagen

McLaren Formule 1 Racewagen Thema: Technic

Technic Aantal stenen: 1432

1432 Afmetingen: 13 cm hoog, 65 cm lang en 27 breed

13 cm hoog, 65 cm lang en 27 breed Prijs: €179,99 in LEGO Shop NL| BE

€179,99 in LEGO Shop NL| BE Releasedatum: 1 maart 2022

1 maart 2022 Aanbevolen leeftijd: 18+

“We zijn verheugd om het unieke Lego Technic-model van onze McLaren F1-auto te onthullen; een leuk en innemend product dat onze 2021-seizoenskleuren viert en tegelijkertijd fans een hands-on interpretatie geeft van het nieuwe 2022 F1-auto-ontwerp”, zegt McLaren’s technisch directeur James Key. “Dit is mogelijk gemaakt door een soepele samenwerking met het team van de LEGO Group, die echt de geest van onze moedige en gedurfde benadering van design hebben omarmd. Het eindproduct ziet er fantastisch uit, en we kunnen niet wachten om dit beschikbaar te stellen aan onze fans.”

LEGO Technic’s Neils Henrik Horsted voegde daaraan toe: “De samenwerking tussen de LEGO Group en McLaren ontwikkelt zich voortdurend elke keer dat we bij elkaar komen voor een volgende samenwerking. De manier waarop we onze fans kunnen inspireren door middel van de geproduceerde technologie en ontwerpen verlegt de grenzen van de mogelijkheden, zowel op het circuit als tijdens het bouwen met LEGO-blokjes. Dit unieke product is een echt bewijs van het belang van de speelervaring voor onze fans.”