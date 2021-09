‘LEGO Star Wars AT-AT (75313) verschijnt op Black Friday met lightsaber van Luke Skywalker’

Op Instagram is er foto verschenen van LEGO 40483 Luke Skywalker’s lightsaber. De set wordt vermoedelijk als cadeau meegeleverd bij aanschaf van de nog onaangekondigde LEGO Star Wars 75313 AT-AT. Volgens verschillende insiders is het Deense bedrijf namelijk van plan om de AT-AT op 26 november exclusief in de LEGO Shop uit te brengen.

LEGO Star Wars 75313 AT-AT bestaat naar verluidt uit 6782 stenen en zal onderdeel uitmaken van de LEGO Star Wars Ultimate Collector Series. Het model zou een adviesprijs krijgen van €799,99 en dat komt neer op 11,8 cent per steen. Over de afmetingen is nog geen informatie beschikbaar, maar de populaire MOC van Cavegod bestaat uit 6262 stenen is maar liefst 72 cm hoog en dat is een aanzienlijk verschil in vergelijking met de bestaande LEGO Star Wars 75280 AT-AT van 34 cm hoog.

Het is overigens niet de eerste lightsaber in LEGO-vorm die fans kunnen verzamelen. In 2020 werd namelijk Yoda’s lightsaber (5006290) meegeleverd bij aanschaf van de Mos Eisley Cantina (75290). De lightsaber van Luke Skywalker lijkt meer stenen te tellen en dat heeft mogelijk te maken met de hoge adviesprijs van de AT-AT.