LEGO Star Wars 75313 AT-AT lanceert vannacht om 01:00 Nederlandse tijd

De Star Wars Ultimate Collector Series wordt op Black Friday 2021 uitgebreid met een imposante nieuwe set: LEGO Star Wars 75313 AT-AT. Deze langverwachte Star Wars-set telt maar liefst 6785 stukjes stenen en daarmee moet het model alleen de Millennium Falcon met zijn 7541 stukjes voor zich dulden. Als je de set wilt bemachtigen, moet je op 26 november om 01:00 een bezoekje brengen aan de Online LEGO Shop. Vroege vogels ontvangen bij aanschaf van de set ook LEGO Star Wars 40483 Luke Skywalkers Lightsaber cadeau (zolang de voorraad strekt).

LEGO Star Wars 75313 AT-AT

LEGO Star Wars 75313 AT-AT is voorzien van een beweegbare kop, verstelbare poten, kanonnen, bomluik en zijpanelen die kunnen worden verwijderd om toegang te krijgen tot het gedetailleerde interieur. Er is zelfs een haak en draad om de Luke Skywalker-scène uit de Slag om Hoth na te spelen. Het model is 62 cm hoog, 24 cm breed en 69 cm lang.

Naast Luke Skywalker bevat de AT-AT-set ook minifiguren van General Veers, twee AT-AT-bestuurders, een Snowtrooper Commander en vier Snowtroopers. Er zijn verder twee speeder bikes en een E-Web-blaster. Volgens LEGO passen er maximaal 40 Snowtroopers in de buik van de AT-AT.

Het is duidelijk dat LEGO Star Wars 75313 AT-AT een must-have is voor iedere verzamelaar, maar al dit moois komt helaas met een flink prijskaartje. De set gaat namelijk €799,99 kosten en daarmee is het een van de duurste sets die het Deense bedrijf tot op heden heeft geproduceerd. De kans is groot dat de set snel uitverkocht raak, dus zit klaar wanneer de verkoop van start gaat.