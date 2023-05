LEGO 40586 Moving Truck in mei 2023 weer beschikbaar als cadeau bij aankoop

LEGO is er in de afgelopen jaren niet bepaald goedkoper geworden, maar om mensen toch over de streep te trekken worden er geregeld leuke cadeaus bij aankoop aangeboden, zoals ook LEGO 40586 Moving Truck. Deze set werd in februari van dit jaar al voor de eerste keer beschikbaar gemaakt en keert deze week nogmaals terug. Je kan de set bemachtigen door €180 of meer uit te geven in de LEGO Shop in de periode van 11 tot en met 21 mei 2023 (zolang de voorraad strekt).

LEGO 40586 Moving Truck

LEGO 40586 Moving Truck telt 301 stenen en heeft volgens LEGO een waarde van €24,99. De set komt met twee minifiguren die allerlei objecten moeten verhuizen, zoals een piano, jukebox, schilderij en een tafel. Er is daarnaast ook nog een verwijzing te vinden naar LEGO Icons 10312 Jazz Club, want op de verhuisdoos is de tekst ‘To Jazz Club’ geplaatst.