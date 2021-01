LEGO 10295 Porsche 911 officieel aangekondigd: VIP-voorverkoop start op 16 februari

LEGO 10295 Porsche 911 is op donderdag officieel aangekondigd. De set wordt op 1 maart exclusief gelanceerd in de Nederlandse LEGO Shop voor €149,99, maar VIP-leden kunnen de Porsche al vanaf 16 februari bestellen. Lezers uit België kunnen de set via deze link bekijken. Nog geen VIP-lid? Geen probleem, want een account is gratis te registreren en direct actief.

Setnummer: 10295

10295 Naam: Porsche 911

Porsche 911 Aantal stenen: 1458

1458 Prijs: €149,99 in LEGO Shop Nederland | België

€149,99 in LEGO Shop Nederland | België Afmetingen: 10,8 cm hoog, 35,5 cm lang en 16 cm breed

10,8 cm hoog, 35,5 cm lang en 16 cm breed Releasedatum: 1 maart 2021 (exclusief in LEGO Shop)

1 maart 2021 (exclusief in LEGO Shop) VIP-voorverkoop: 16 februari 2021 met als cadeau LEGO Porsche-eigenaarspakket (limited edition)

16 februari 2021 met als cadeau LEGO Porsche-eigenaarspakket (limited edition) VIP-punten: 1275

1275 Serie: 18+/Creator Expert

18+/Creator Expert Aanbevolen leeftijd: 18+

VIP-leden die de LEGO 10295 Porsche 911 op 16 februari aanschaffen, kunnen een Limited Edition LEGO Porsche 911 Owners Pack als cadeau bemachtigen. Dit pakket bestaat uit een eigendomscertificaat, een officiële LEGO Porsche-kaarthouder en een set van vier unieke kunstafdrukken gebaseerd op hedendaagse Porsche 911-advertenties. Let op: alleen beschikbaar voor VIP-leden en zolang de voorraad strekt.

LEGO 10295 Porsche 911

Het Deense bedrijf richt zich met deze set op volwassenen en stelt bouwers in staat om niet één, maar twee verschillende varianten van de Porsche 911 te bouwen. LEGO 10295 Porsche 911 telt 1458 stenen en hiermee kun je de Turbo- of Targa-versie nabouwen. De Turbo heeft een vast dak en spoiler, terwijl de Targa met een afneembaar dak en zonder spoiler komt. Beide versies zijn voorzien sportstoelen en deze zijn samen met het dashboard afgewerkt in donkeroranje en nougat, een kleurenschema gebaseerd op eigentijdse bekledingsopties van de Porsche 911.

De Turbo en Targa modellen hebben authentieke Porsche 911 details zoals de iconische voor- en achterbumpers, schuine koplampen, een gedrukt logo en nummerplaten. De binnenkant is net zo indrukwekkend met zijn werkende besturing, versnellingspook, noodrem en kantelende stoelen. Bij het bouwen van de Targa-versie heb je ook de mogelijkheid om het afneembare dak onder de motorkap aan de voorzijde te bewaren.

De Porsche 911 Turbo en Targa zijn niet de eerste Porsche-modellen die in LEGO-vorm verschijnen. In de afgelopen jaren zijn er namelijk meerdere Speed Champions- en Technic-modellen uitgebracht op basis van de beroemde bolide met de boxermotor achterin.