KPN Black Friday 2021 – Xbox Series S, Philips Smart TV of SuperWifi-punten bij jaarcontract

Black Friday 2021 is vandaag al van start gegaan bij KPN. Deze deals zijn beschikbaar van maandag 15 november tot en met Cyber Monday 29 november. Je kan bij het afsluiten van een 1-jarig internetabonnement (Internet, Internet & TV of Alles-in-één) kiezen uit meerdere cadeaus. Voor mobiel zijn er kortingen op de nieuwste smartphones, €100 korting op Airpods bij de iPhone 13 of scherpe Sim Only deals.

Xbox Series S of Philips Smart TV

Je kan kiezen uit een Xbox Series S, een Philips Smart TV (32PFS6906), 6 maanden korting op Internet & TV of twee KPN SuperWifi-punten voor uitstekende wifi overal in huis. Er is een gratis overstapservice, waardoor je helemaal niets zelf hoeft te doen. Voor deze actie geldt op = op. Het aantal beschikbare Xbox Series S en Philips Smart TV’s is beperkt. Wanneer deze niet meer leverbaar zijn, zal het actieaanbod komen te vervallen.

Verder komt een abonnement met de KPN Box 12 met Wi-Fi 6-ondersteuning en een 4K tv-ontvanger om zenders en streamingdiensten in UltraHD te bekijken. Het aanbod geldt alleen voor nieuwe klanten, die zich tijdens het Black Friday-evenement abonneren op een nieuwe internetverbinding van KPN. Je mag in de afgelopen 6 maanden geen internet van KPN hebben afgenomen.