Koop nu een PlayStation Plus-abonnement van 12 maanden voor slechts 44 euro

Het nieuwe jaar is nog maar net van start gegaan, maar je kan nu al profiteren van verschillende aanbiedingen. Vanaf vandaag tot en met 13 januari 2020 krijg je ook korting op een PlayStation Plus-jaarabonnement. Bij Game Mania em Bol.com kost 12 maanden PlayStation Plus slechts €44, terwijl het abonnement normaal gesproken voor €59,99 wordt aangeboden.

PlayStation Plus is een abonnementsservice die online multiplayer mogelijk maakt voor de grootste en beste games. Een abonnement geeft je daarnaast maandelijks twee PlayStation 4-games, online opslag voor savegames, exclusieve kortingen in de PlayStation Store en gamepatches worden automatisch gedownload.