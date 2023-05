Je favoriete game spelen? Zoveel kost het aan stroom

Het is natuurlijk heerlijk om jezelf soms een aantal uurtjes te verliezen in een game. Waarschijnlijk heb je hierbij nog nooit echt nagedacht hoeveel stroom je hiermee eigenlijk gebruikt en hoeveel geld je dus kwijt bent. Benieuwd hoeveel dit precies is? We zetten het stroomverbruik van de nieuwste Playstation, Xbox en Nintendo Switch op een rijtje.

Playstation

De Playstation 5 verbruikt gemiddeld 200 Watt per uur. Speel jij dus bijvoorbeeld drie uur per dag je favoriete game? Dan ben je daar, met een gemiddeld stroomtarief van € 0,63 cent per kilowattuur (kWh), op jaarbasis € 138,- voor kwijt.

In rustmodus is de console een stuk energiezuiniger. De PS5 verbruikt dan namelijk nog maar 1,7 Watt per uur. Laat je ‘m naast die drie uur gamen altijd op rustmodus? Dan krijg je (met dagelijks 21 uur aan rustmodus) een rekening van 8 euro. Door je playstation in de rustmodus te zetten in plaats van actief te houden kan je dus energie besparen en daarmee ook kosten.

Xbox

De Xbox Series X verbruikt net zoveel Watt per uur als de Playstation 5. In de standby-stand is hij echter wel wat duurder dan de PS5 in dezelfde modus. De Xbox verbruikt in standby namelijk 6,8 Watt per uur. Daarmee kom je op een rekening van bijna 33 euro, als je ‘m dus het hele jaar door 21 uur per dag op standby hebt staan in plaats van uitzet. Misschien is uitzetten dan toch handiger.

Nintendo Switch OLED

Vergeleken met de Playstation en de Xbox is de Nintendo Switch veruit de meest energiezuinige console in dit rijtje. Het apparaat verbruikt gemiddeld namelijk maar 6 Watt per uur, wat bij dagelijks drie uur gamen neerkomt op slechts € 4,- per jaar! Ook in de standby-modus doet de Nintendo het een stuk beter dan de PS5 en de Xbox Series X. Hij verbruikt dan namelijk nog maar 0,4 Watt en kost daarmee op jaarbasis een slordige 2 euro.

Overige stroomverbruikers

Natuurlijk is de console niet het enige apparaat dat stroom verbruikt tijdens het gamen. De apparaten waar je de console mee verbindt of de game op speelt verbruiken namelijk ook stroom. Denk aan je TV, computer of stereo.

De kosten van gamen op een computer zijn lastig te achterhalen, omdat niet elke computer hetzelfde verbruikt. Veel gaming PC’s hebben andere onderdelen die soms meer of juist minder energie verbruiken. Ga je uit van een gaming-pc met een voeding van 600 Watt en game je 3 uur per dag? Dan kost dit je op jaarbasis zo’n 400 euro.

Besparen op je energie

Drie uur gamen per dag kan soms dus duur uitpakken. Wil je geld besparen? Energie vergelijken kan dan lonen! Misschien vind je wel een energieleverancier met een lagere stroomprijs, waardoor je goedkoper uit bent. Zo kan je met een gerust hart blijven gamen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over (hoge) kosten voor energie.