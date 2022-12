Avalanche Software heeft vandaag een nieuwe video vrijgegeven met veel nieuwe gameplaybeelden van de Harry Potter-game Hogwarts Legacy. In de bijna 35 minuten durende showcase spreken game director Alan Tew, systems designers Mekenzy Toner, community host Ben Snow en community manager Chandler Wood over de keuzes die tijdens de ontwikkeling van de game zijn gemaakt.

Hogwarts Legacy

In het eerste deel van video vliegt de speler, een leerling van Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry in de late jaren 1800, met zijn bezem laag over wereld. Vliegend boven de Schotse Hooglanden landt de speler om een gehucht in Hogwarts Legacy te verkennen, waar hij verschillende heksen en tovenaars kan ontmoeten en deel kan nemen aan quests. De speler bestijgt vervolgens een Onyx Hippogriff (een Hippogriff-variant exclusief voor pre-orders) om het landschap te doorkruisen als het winter wordt en het land bedekt is met sneeuw.

Later in de video zien we hoe een speler met de Dark Arts-outfit zich voortbeweegt door het Forbidden Forest voordat hij op een Thestral naar de Dark Arts Battle Arena rijdt. De Dark Arts Cosmetic Set, Thestral Mount en Dark Arts Battle Arena zijn exclusief verkrijgbaar in de Hogwarts Legacy Deluxe Edition of in-game te koop. De speler spreekt een Avada Kedavra-spreuk uit om de gezondheidsbalk van de vijand onmiddellijk naar nul te brengen. Hulpmiddelen zoals drankjes en planten uit de Room of Requirement kan de speler meenemen in het gevecht om vijanden efficiënter te verslaan.

In het laatste gedeelte bezoekt de speler de Room of Requirement. De hele ruimte kan worden gepersonaliseerd en de architectuur kan worden veranderd als de speler voorwerpen in de ruimte tovert. Magische spreuken kunnen worden gevonden bij Tomes & Scrolls in Hogsmeade of worden verkregen door het voltooien van verschillende activiteiten in Hogwarts Legacy. Gebruiksvoorwerpen zoals plantenpotten en brouwstations kunnen ook worden aangepast. In de loop van de game zal de speler Loom kunnen toveren, waarmee hij zijn uitrusting kan aanpassen en magische eigenschappen kan toevoegen. Tot slot loopt de speler naar het Vivarium waar beesten worden verzorgd. Een Graphorn, Niffler, Kneazle en Mooncalf worden onthuld. Door een beest te aaien en te voeren, geven ze de speler de magische ingrediënten die nodig zijn om hun uitrusting aan te passen en te upgraden. Er is ook een speelgoedkist beschikbaar om met de beesten te spelen en de beesten kunnen individuele namen krijgen.

Hogwarts Legacy komt op 10 februari 2023 uit voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en Windows via Steam. Op 4 april volgt de versie voor de PS4 en Xbox One, terwijl Nintendo Switch-gebruikers op 25 juli met de game aan de slag kunnen.