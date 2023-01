Hogwarts Legacy eerder spelen? Hier is de Deluxe Edition nog op voorraad

Hogwarts Legacy verschijnt op 10 februari 2023, maar wist je dat je de game al drie dagen eerder kan spelen? Daarnaast kun je ook exclusieve items ontvangen die niet beschikbaar zijn voor alle spelers, maar hoe doe je dat precies? Lees verder om te ontdekken hoe je Hogwarts Legacy vroegtijdig kan spelen.

Hogwarts Legacy: Early Access

De enige manier om Hogwarts Legacy in Early Access te spelen is door een pre-order te plaatsen voor de Deluxe of Collector Edition (overal uitverkocht). Mocht je van plan zijn om een fysieke kopie van de game aan te schaffen dan is het verstandig om nu in actie te komen, want in Nederland lijkt alleen AllYourGames nog voorraad te hebben voor de prijs van €74,95. Bij Amazon Nederland is deze versie eveneens te bestellen, echter wordt er op de productpagina niet langer een releasedatum aangegeven.

Houd er rekening mee dat de basisversie van Hogwarts Legacy geen Early Access biedt, zelfs als je het van tevoren hebt gepre-ordert. Dit betekent dat eigenaren van de Standard Edition toegang krijgen tot de game op 10 februari. De Deluxe Edition komt verder met het Zwarte-Kunstenpakket, een berijdbare Terzieler, strijdarena Zwarte Kunsten en een cosmetische set Zwarte Kunsten.