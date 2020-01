Hint Rockstar Games naar Grand Theft Auto 6 (GTA 6) in Zuid-Amerika?

Dit jaar staat in het teken van de volgende generatie consoles, maar ook wordt er door gamers reikhalzend uitgekeken naar Grand Theft Auto 6. Rockstar Games heeft GTA 6 nog niet officieel aangekondigd, echter is de ontwikkelaar mogelijk al wel begonnen met het geven van subtiele hints in een van zijn bestaande games.

In Grand Theft Auto 5 is namelijk een advertentie gevonden voor een smokkelbedrijf Six Figure Temps, dat opereert vanuit Midden- en Zuid-Amerika. De website van Six Figure Temps linkt door naar de website van Rockstar. Vanwege de verwijzingen naar drugssmokkel en Zuid-Amerika vragen fans zich af of dit een knipoog is naar de volgende Grand Theft Auto, die zich onder andere op deze locatie zou afspelen. Daarnaast zou ‘Six’ in Six Figure Temps een aanwijzing zijn voor de release van GTA 6.

Een ‘insider’ bracht vorig jaar naar buiten dat Grand Theft Auto 6 zich in Noord- en Zuid-Amerika zal afspelen. De kaart in de game zou zo groot zijn dat je ook met het vliegtuig kunt reizen. Deze bron claimt dat de game sinds 2013 in ontwikkeling is en de domeinnaam is ook in datzelfde jaar vastgelegd.

De laatste geruchten suggereren dat GTA 6 in de loop van 2020 wordt aangekondigd en een jaar later wordt uitgebracht, hoewel eerdere games van Rockstar Games meerdere keren werden uitgesteld om het eindproduct te perfectioneren. GTA 6 verschijnt vermoedelijk voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. Een versie voor de pc wordt op een later moment verwacht.