Hier lees je waar je een PS5 pre-order kan plaatsen wanneer deze weer beschikbaar komt

PlayStation 5 wordt op 19 november in Nederland en België gelanceerd voor een prijs vanaf €399,99 . Voor dat bedrag ontvang je de PS5 Digital Edition die geen Blu-ray-speler heeft. Als je discs wil blijven gebruiken om games te spelen of films te kijken dan is er de reguliere PlayStation 5 voor €499,99. Er is verder geen verschil qua hardware, echter ben je bij Digital Edition afhankelijk van de PlayStation Store en dat resulteert doorgaans in hogere prijzen en ook kun je games niet opnieuw verkopen.

Sony begon kort na de onthulling van de prijzen met het aannemen van pre-orders voor beide consoles, maar de voorraad voor de lancering is momenteel bij alle winkels al uitverkocht. Volgens Sony zullen er nog nieuwe exemplaren worden toegevoegd, waardoor je nog kans maakt om een PS5 te ontvangen op releasedatum. We weten niet of dit zal gelden voor alle shops, maar Amazon Nederland heeft via de klantendienst bevestigd dat er nog een tweede ronde voor de PlayStation 5 pre-order zal komen, hoewel er helaas geen datum werd genoemd. Het enige advies dat we je kunnen geven is om de links in de gaten te blijven houden.

Om je een handje te helpen, zullen we dit bericht blijven updaten met de voorraadstatus van alle Nederlandse winkels. Verder kun je je inschrijven voor onze notificatiedienst, waarbij je een e-mail ontvangt wanneer de PS5 weer ergens te bestellen is. Houd er rekening mee dat de voorraad zeer snel uitverkocht is. Als je een console in je winkelwagentje krijgt, zorg dan dat je zo snel mogelijk de bestelling afrekent.

PlayStation 5 vanaf €499,99

PlayStation 5 Digital Edition vanaf €399,99

Het kan zijn dat er nog annuleringen volgen, blijf daarom de links in de gaten houden.