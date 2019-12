‘Het ontwikkelen van games was nog nooit zo makkelijk als op de PlayStation 5 (PS5)’

Sony heeft tot op heden enkele details gedeeld over de PlayStation 5, maar het is voor de rest nog onduidelijk wat de console gaat kosten en hoe het systeem eruit zal komen te zien. In een recent interview met het Japanse tijdschrift Dengeki PlayStation sprak Shuhei Yoshida van Sony Interactive Entertainment over de ontwikkeling van games voor de PS5.

Volgens Yoshida wordt de PS5 door ontwikkelaars geprezen om het gemak waarop games kunnen worden ontwikkeld. Ontwikkelaars zouden zelfs van mening zijn dat het ontwikkelen van software voor de PS5 ‘eenvoudiger dan ooit’ is. Sony is grotendeels afhankelijk van externe ontwikkelaars en het is daarom belangrijk dat de tools zo eenvoudig mogelijk zijn om te gebruiken. Het is na de complexe PS3 een van de redenen waarom het bedrijf is overgestapt naar een x86-architectuur, waardoor de PS4 qua hardware vergelijkbaar is met een pc.

“Je kunt je niet concentreren op het maken van games wanneer de moeilijkheid van het ontwikkelen op hardware een eigen horde vormt. Verder willen we hardware die het gemakkelijk maakt om games te maken, zodat in plaats daarvan meer tijd wordt besteed aan ontwikkeling. Het was hetzelfde voor PS4, maar de PS5 gaat nog verder”, aldus Yoshida. “Het PlayStation 3-tijdperk was de moeilijkste periode in de 25-jarige geschiedenis van Sony Interactive Entertainment. Het toonde echt de moeilijkheid van game-ontwikkeling. Deze les hebben we meegenomen in de ontwikkeling van de PS4.”

De volgende generatie PS5 van Sony verschijnt eind 2020 en hoewel we nog niet weten hoe de console eruit zal komen te zien, heeft een recent aangekondigde PS5-games Godfall ons een idee gegeven van wat we kunnen verwachten. We vermoeden dat Sony in februari op een speciaal evenement alle details gaat vrijgeven en enkele nieuwe games voor de console gaat onthullen, terwijl het ontwerp waarschijnlijk in juni tijdens de E3 wordt gepresenteerd.