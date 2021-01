Warner Bros. Interactive heeft zijn Harry Potter-rpg, Hogwarts Legacy, uitgesteld tot 2022. Op sociale media bedankt de uitgever fans voor hun geweldige reactie na het publiceren van de eerste trailer eind 2020, maar maakte tegelijkertijd ook het slechte nieuws bekend.

“Het creëren van de best mogelijke ervaring voor alle Wizarding World- en gamefans is van het grootste belang voor ons, dus we geven het spel de tijd die het nodig heeft”, aldus de verklaring. Hogwarts Legacy, ontwikkeld door Avalanche Software (Disney Infinity), wordt beschreven als een open-wereld rpg die spelers buiten Hogwarts meeneemt naar nieuwe en bekende locaties, terwijl ze “het ongeschreven leven beleven en een gevaarlijke reis ondernemen om de verborgen waarheid van Wizarding World te ontdekken.”

Spelers zullen gedurende het avontuur hun magische vaardigheden verbeteren door spreuken te beheersen, drankjes te brouwen en proberen om indrukwekkende beesten te temmen. “Hogwarts Legacy is gevuld met meeslepende magie, waardoor spelers centraal staan in hun avontuur om de heks of tovenaar te worden die ze willen zijn”, aldus Warner. “Ze zullen de vaardigheden van hun personage ontwikkelen door krachtige spreuken onder de knie te krijgen, gevechtsvaardigheden verbeteren en metgezellen selecteren om hen te helpen het hoofd te bieden aan dodelijke vijanden. Spelers zullen ook missies en scenario’s tegenkomen die moeilijke keuzes opleveren en bepalen waar ze voor staan.”

De game wordt door Warner uitgegeven onder het Portkey Games-label en verschijnt voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc.