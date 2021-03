Harry Potter: Hogwarts Legacy laat spelers transgenderpersonages creëren

Harry Potter: Hogwarts Legacy zal spelers naar verluidt de mogelijkheid bieden om een transgenderpersonage te creëren. Deze optie is het resultaat van de controversie die werd veroorzaakt door opmerkingen van J.K. Rowling, de maker van de populaire franchise die overigens niet bij de game is betrokken.

Harry Potter: Hogwarts Legacy

Rowling kwam in het afgelopen jaar meerdere keren in het nieuws nadat ze transfobe opmerkingen had gemaakt op haar persoonlijke Twitter-account. Sindsdien hebben verschillende acteurs van de Harry Potter-films, waaronder hoofdrolspelers Emma Watson en Eddie Redmayne, publiekelijk steun betuigd aan de transgendergemeenschap.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg hebben werknemers van Warner Bros-studio Avalanche sindsdien gevochten om Hogwarts Legacy zo inclusief mogelijk te maken. Spelers zullen bij de start van de game een personage kunnen creëren met een mannelijke of vrouwelijke stem, ongeacht het lichaamstype. De keuze voor een heks of tovenaar zal bepalen in welke slaapzaal het personage wordt geplaatst. Daarnaast hebben leden van het team aangedrongen op het toevoegen van transgenderpersonages aan de cast van de game.

“Aanvankelijk was er weerstand van het management, zeiden de mensen die bekend zijn met het project, maar momenteel is de optie in het spel opgenomen”, aldus Bloomberg.

Hogwarts Legacy staat gepland voor release in 2022 en komt uit op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en Windows.