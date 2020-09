Harry Potter Hogwarts Legacy officieel aangekondigd voor release in 2021: eerste in-game beelden

De geruchten deden al jaren de ronde, maar tijdens de laatste PS5-showcase werd Harry Potter: Hogwarts Legacy dan toch eindelijk officieel aangekondigd. Hogwarts Legacy verschijnt in 2021 en wordt ontwikkeld door Avalanche Software (Disney Infinity).

Harry Potter: Hogwarts Legacy

Warner Bros. zegt dat de titel een open-wereld RPG is die spelers meeneemt naar nieuwe en vertrouwde locaties. De game wordt door Warner uitgegeven onder het Portkey Games-label en verschijnt voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc. Sony maakte tijdens het evenement van woensdag bekend dat de PS5 op 19 november in Europa verschijnt en vanaf vandaag beschikbaar is voor pre-order bij Bol.com, Amazon, MediaMarkt, BCC en Coolblue.

Spelers zullen gedurende het avontuur hun magische vaardigheden verbeteren door spreuken te beheersen, drankjes te brouwen en proberen om indrukwekkende beesten te temmen. “Hogwarts Legacy is gevuld met meeslepende magie, waardoor spelers centraal staan in hun avontuur om de heks of tovenaar te worden die ze willen zijn”, aldus Warner in het persbericht. “Ze zullen de vaardigheden van hun personage ontwikkelen door krachtige spreuken onder de knie te krijgen, gevechtsvaardigheden verbeteren en metgezellen selecteren om hen te helpen het hoofd te bieden aan dodelijke vijanden. Spelers zullen ook missies en scenario’s tegenkomen die moeilijke keuzes opleveren en bepalen waar ze voor staan.”

David Haddad, de president van Warner’s games divisie, voegde toe: “Hogwarts Legacy geeft spelers controle over hun eigen ervaring met RPG-gameplay in de Wizarding World, die de aantrekkingskracht van fans zal blijven vergroten onder het Portkey Games-label. Avalanche heeft deze rijke en diepe wereld tot leven gebracht, vol actie en magie, evenals een gedetailleerd, mysterieus verhaal voor zowel fans als gamers.”

“Het is zo’n eer om aan zo’n geweldige franchise te werken en het team is toegewijd aan het leveren van een authentieke Wizarding World-ervaring waar zowel Harry Potter- als RPG-fans van zullen genieten”, aldus ontwikkelaar Avalanche. “Hogwarts Legacy is zo speciaal omdat het spelers in staat stelt om een nieuw verhaal aan te aan vol complexe personages en natuurlijk magie.”

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.