Harry Potter-game Hogwarts Legacy verschijnt mogelijk in september 2022

Een aankomend artbook over Hogwarts Legacy geeft ons mogelijk een idee wanneer de nieuwe Harry Potter-game moet verschijnen. Het boek ‘The Art and Making of Hogwarts Legacy’ zal namelijk op 6 september 2022 door Insight Editions worden uitgegeven. Zoals gespot door The Rowling Library, wordt het boek geschreven door Jody Revenson, die eerder ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Movie Magic’ en ‘Harry Potter Paper Craft’ schreef.

Hogwarts Legacy

De komst van Hogwarts Legacy in september zou passend zijn, want op de eerste dag van deze maand keren de studenten terug naar Zweinstein. Hogwarts Legacy had oorspronkelijk in 2021 moeten verschijnen, maar werd door Warner Bros. Interactive na het vrijgegeven van de eerste trailer met een jaar uitgesteld.

Hogwarts Legacy, ontwikkeld door Avalanche Software (Disney Infinity), wordt beschreven als een open-wereld rpg die spelers buiten Hogwarts meeneemt naar nieuwe en bekende locaties, terwijl ze “het ongeschreven leven beleven en een gevaarlijke reis ondernemen om de verborgen waarheid van Wizarding World te ontdekken.”

Spelers zullen gedurende het avontuur hun magische vaardigheden verbeteren door spreuken te beheersen, drankjes te brouwen en proberen om indrukwekkende beesten te temmen. “Hogwarts Legacy is gevuld met meeslepende magie, waardoor spelers centraal staan in hun avontuur om de heks of tovenaar te worden die ze willen zijn”, aldus Warner. “Ze zullen de vaardigheden van hun personage ontwikkelen door krachtige spreuken onder de knie te krijgen, gevechtsvaardigheden verbeteren en metgezellen selecteren om hen te helpen het hoofd te bieden aan dodelijke vijanden. Spelers zullen ook missies en scenario’s tegenkomen die moeilijke keuzes opleveren en bepalen waar ze voor staan.”

Hogwarts Legacy wordt uitgegeven onder het Portkey Games-label en verschijnt voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc.