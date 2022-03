Harry Potter-game Hogwarts Legacy krijgt eigen State of Play met gameplaybeelden

De Harry Potter-game Hogwarts Legacy krijgt aankomende donderdag, 17 maart, zijn eigen PlayStation State of Play-presentatie. Tijdens dit evenement zullen WB Games en Avalanche Software gameplaybeelden van de PS5-versie tonen. State of Play: Hogwarts Legacy start om 22:00 Nederlandse tijd en duurt ongeveer 20 minuten, waarvan 14 minuten gameplay.

Hogwarts Legacy

“Avalanche Software en Warner Bros. Games zijn blij om samen met PlayStation een speciale editie van State of Play te brengen die volledig in het teken staat van Hogwarts Legacy”, schreef community manager Chandler Wood in een post op het PlayStation Blog. “Sinds we Hogwarts Legacy voor het eerst onthulden, is de trailer al meer dan 28 miljoen keer bekeken op het PlayStation YouTube-kanaal. We hebben beloofd dit jaar meer te delen, en we zijn eindelijk klaar om die belofte in te lossen.”

“De show zal ongeveer 20 minuten duren met meer dan 14 minuten aan Hogwarts Legacy-gameplay vastgelegd op PS5, afsluitend met wat inzicht van een paar leden van het team van Avalanche Software die de Wizarding World tot leven brengen.” Wood voegde eraan toe: “Dit is een ongelooflijk moment waar we lang naar toe hebben gebouwd. We kunnen niet wachten om jullie te laten zien waar we aan gewerkt hebben.”

Hogwarts Legacy wordt dit jaar uitgebracht voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One-consoles, Xbox Series X|S en Windows. De game stond oorspronkelijk gepland voor 2021, echter had de ontwikkelaar meer tijd nodig om de beste ervaring mogelijk te creëren. De game is in ontwikkeling bij Avalanche Software (Disney Infinity) en is een open-wereld rpg die spelers buiten Hogwarts meeneemt naar nieuwe en bekende locaties, terwijl ze “het ongeschreven leven beleven en een gevaarlijke reis ondernemen om de verborgen waarheid van Wizarding World te ontdekken.”

Spelers zullen gedurende het avontuur hun magische vaardigheden verbeteren door spreuken te beheersen, drankjes te brouwen en proberen om indrukwekkende beesten te temmen. Hogwarts Legacy is gevuld met meeslepende magie, waardoor spelers centraal staan in hun avontuur om de heks of tovenaar te worden die ze willen zijn”, aldus Warner. “Ze zullen de vaardigheden van hun personage ontwikkelen door krachtige spreuken onder de knie te krijgen, gevechtsvaardigheden verbeteren en metgezellen selecteren om hen te helpen het hoofd te bieden aan dodelijke vijanden. Spelers zullen ook missies en scenario’s tegenkomen die moeilijke keuzes opleveren en bepalen waar ze voor staan.”