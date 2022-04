GTA 6 moet mooiste game van deze generatie worden

Grand Theft Auto 6 zou volgens Chris Klippel, een industrie insider en de maker van Rockstar Magazine en Naughty Dog Magazine, een van de mooiste games ooit kunnen worden dankzij de nieuwe engine. Helaas had Klippel geen informatie over een mogelijke releasedatum. Het enige wat ontwikkelaar Rockstar tot op heden bekend heeft gemaakt is dat de volgende GTA-game in ontwikkeling is. De verwachting is dat GTA 6 pas in 2024 of 2025 op de markt wordt gebracht.

Grand Theft Auto 6

In een tweet schrijft Chris dat de nieuwe grafische engine van GTA 6, Rage 9 is, ongelofelijk zal zijn. Hij gaat verder met te zeggen dat hij alleen maar positieve feedback heeft ontvangen over de graphics. Wat opmerkelijk is, is het feit dat Chris vermeldt dat we kijken naar een engine die zijn tijd ver vooruit zal zijn. Dit betekent dat GTA 6 mogelijk betere graphics zal hebben dan welke game van deze generatie en alleen zou al een hele prestatie kunnen zijn met titels als God of War en Horizon: Forbidden West.

Visiblement, la nouvelle version du moteur graphique de #RockstarGames (RAGE9) qui sera utilisée pour #GTA6 risque d'être assez incroyable. J'ai pu avoir des retours très positifs, on devrait vraiment ne pas être déçu sur ce point. On parle d'un moteur en avance sur son temps. pic.twitter.com/v2DVSS4lMJ — Chris’ Klippel (@Chris_Klippel) April 22, 2022

RAGE, Rockstar Advanced Game Engine, is de engine die de studio gebruikt voor zijn eigen games, waaronder Grand Theft Auto 5 en Red Dead Redemption 2. Rockstar voert bij iedere nieuwe release kleine en grote veranderingen door in de engine. Rockstar verwijst niet publiekelijk naar de versienummers van RAGE. Binnen de community worden de versienummers echter wel vaak besproken, desondanks is het moeilijk in te schatten of deze informatie daadwerkelijk accuraat is.

Ongeacht of de versie van RAGE die gebruikt wordt voor Grand Theft Auto 6 daadwerkelijk de negende versie is, claimt Klippel dat het een stap vooruit is ten opzichte van de versie van RAGE die gebruikt werd voor Red Dead Redemption 2. Dat alleen is een goede indicatie wat voor visuele stap voorwaarts hij verwacht met de laatste update, aangezien RDR 2 nog altijd een van de mooiste games op de markt is.