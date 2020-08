Grand Theft Auto VI (GTA 6) speelt zich mogelijk af in Vice City

De Grand Theft Auto-franchise heeft in de loop der jaren verschillende locaties en tijdsperioden bezocht, maar Vice City en de bijbehorende jaren ’80-vibe is een van de plekken die we graag nogmaals zouden willen bezoeken op de PlayStation 5 of Xbox Series X. Er zijn al wat geruchten verschenen over de volgende game in de serie, echter zijn deze nog niet erg concreet en ook spreken de bronnen elkaar geregeld tegen. Een nieuw gerucht suggereert dat GTA 6 zich zou kunnen afspelen in Vice City, want een Reddit-gebruiker ontdekte dat uitgever Take-Two de registraties van de websites GTAVI en GTA Vice City Online onlangs heeft bijgewerkt.

Nu registreren bedrijven vaker domeinen voor het geval ze deze in de toekomst nodig zouden kunnen hebben, maar GTAvicecityonline.com is nogal specifiek en het feit dat het dit jaar is vernieuwd kan een indicatie zijn van wat er komen gaat. Voorlopig is het verstandig om dit nieuws met een flinke korrel zout te nemen, want er bestaat een kans dat deze registraties helemaal niets te betekenen hebben.

Het is bijna zeven jaar geleden sinds de lancering van Grand Theft Auto V op de PlayStation 3 en Xbox 360 en tot op heden heeft Rockstar Games nog niks losgelaten over de volgende game in de franchise. Dat gezegd hebbende, suggereren sommige geruchten dat GTA VI zich nog in een vroege ontwikkelingsfase bevindt en waarschijnlijk niet snel zal verschijnen. In 2021 verschijnt er bovendien nog een nieuwe versie van Grand Theft Auto V voor de PlayStation 5 en Xbox Series X, waardoor we vermoedelijk niet voor 2022 een officiële aankondiging hoeven te verwachten.

