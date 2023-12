Grand Theft Auto 6 trailer: waar en wanneer te zien?

Rockstar heeft bekendgemaakt dat de eerste trailer voor Grand Theft Auto 6 op 5 december beschikbaar zal worden gemaakt. De grootste onthulling van het jaar in de wereld van gaming is vanaf 15:00 Nederlandse tijd te zien.

Grand Theft Auto 6 – trailer

Verwacht wordt dat Rockstar de trailer zoals gebruikelijk op zijn YouTube-kanaal en het X-account zal plaatsen. Er is geen officiële première aangekondigd voor de trailer op YouTube, dus het is raadzaam om hun YouTube-pagina rond 15:00 regelmatig te vernieuwen totdat de video wordt vrijgegeven.

Rockstar Games heeft weinig onthuld over de inhoud van de trailer. In het officiële persbericht wordt verwezen naar deze video als “de eerste trailer voor de volgende Grand Theft Auto”. Daarom zal alles wat het bedrijf besluit te tonen in de trailer een aangename verrassing zijn. Op basis van uitgelekte beelden lijkt het erop dat het spel zich afspeelt in Vice City en dat het zowel een vrouwelijke als mannelijke hoofdrolspeler zal hebben.