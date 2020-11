‘Gran Turismo 7 verschijnt in eerste helft van 2021 voor PS5’

Gran Turismo 7 van Polyphony Digital zou in de eerste helft van 2021 kunnen worden uitgebracht. Deze periode werd genoemd in een officiële PlayStation 5-advertentie die op YouTube in de Franstalige Canadese provincie Quebec werd vertoond.

“Sortie prévue pour la première moitié de 2021” (release gepland voor de eerste helft van 2021), luidt de advertentie volgens de GT Planet-forumgebruiker die het oorspronkelijk zag. GT Planet beweert dat de advertentie een gloednieuwe afbeelding toont van de Porsche 917K op Trial Mountain, die eerder te zien was in de eerste trailer van de game. Sony heeft zelf nog geen informatie naar buiten gebracht over de release van de game.

Simon Rutter, Executive Vice President (EVP) bij PlayStation Europa, heeft gezegd dat het eerste deel van de serie sinds Gran Turismo Sport in 2017 “zal profiteren van bijna elke technologische verbetering” van de PlayStation 5. “De laadtijden zullen zo goed als niets zijn vergeleken met wat ze in het verleden waren”, zei hij eerder dit jaar tegen The Guardian.

“Zittend in de cockpit laat de 3D-audio je het donderende gebrul van een Ferrari achter je of voor je horen, en je herkent het verschil met het motorgeluid van een Maserati. Als je de auto bestuurt met de DualSense-controller, heb je een ander gevoel in je handen dan op het gladde, golvende asfalt van een racecircuit, vergeleken met het gruizige gevoel op een onverharde baan”, claimt Rutter. “Het indrukken van een zacht gaspedaal zal heel anders aanvoelen dan het indrukken van een stijf rempedaal of koppeling.”

PlayStation 5 vanaf €499,99

PlayStation 5 Digital Edition vanaf €399,99

Het kan zijn dat er nog annuleringen volgen, blijf daarom de links in de gaten houden.