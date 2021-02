Gran Turismo 7 verschijnt in 2022 voor PlayStation 5

Sony heeft bekendgemaakt dat Gran Turismo 7 is uitgesteld naar 2022. In gesprek met GQ bevestigde PlayStation-topman Jim Ryan dat de uitbraak van het coronavirus de ontwikkeling van de exclusieve PS5-game heeft beïnvloed.

Gran Turismo 7

“GT7 is beïnvloed door COVID-gerelateerde uitdagingen en zal daarom verschuiven van 2021 naar 2022”, aldus Ryan. Met de aanhoudende pandemie is het een dynamische en veranderende situatie en zijn een aantal kritieke aspecten van de gameproductie de afgelopen maanden vertraagd. We zullen in de toekomst meer details delen over de releasedatum van GT7.”

Gran Turismo 7 stond oorspronkelijk gepland voor de eerste helft van 2021, maar deze verwijzing werd niet veel later verwijderd in de marketingvideo van de game. De vertraging is misschien niet verrassend gezien de reputatie van Polyphony Digital en bovendien staan er nog voldoende games op de agenda, waaronder Returnal, Ratchet & Clank: Deathloop, Ghostwire: Tokyo, en Kena: Bridge of Spirits.

Ryan vertelde GQ dat hij zich redelijk zeker voelt over Sony’s eigen releases Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart en Horizon Forbidden West in 2021, maar geeft daarbij wel aan dat het bedrijf niet zou aarzelen om ze uit te stellen als dat nodig zou zijn.

“Er zijn twee benaderingen: je kunt vasthouden aan een datum en het spel ongeacht de kwaliteit uitbrengen of je kunt het uitbrengen wanneer het goed is,” zei hij. “We hebben altijd voor de laatste benadering gekozen. Er zijn enkele vrij spraakmakende voorbeelden geweest van uitgevers die de eerste benadering probeerden. Het werkt op geen enkel moment. Maar ik denk dat je in deze wereld, waar creatieve mensen op afstand werken, je gewoon moet respecteren dat ontwikkelaars de tijd moeten nemen om de games goed te krijgen.”