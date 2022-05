Gotham Knights Collector’s Edition onthuld en nu beschikbaar voor pre-order

Warner Bros. Games heeft vandaag de eerste officiële gameplay van Nightwing en Red Hood in Gotham Knights onthuld. De studio maakte tegelijkertijd bekend dat de game alleen nog verschijnt voor Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc. Het spel komt niet langer uit voor Playstation 4- of Xbox One-consoles. Daarnaast werden de verschillende versies geïntroduceerd, waaronder de Collector’s Edition die nu beschikbaar is voor pre-order.

In de nieuwe video zie je hoe beide speelbare personages gerechtigheid brengen in Gotham City door aanwijzingen te onderzoeken rondom de mysterieuze Court of Owls. Verder zie je de unieke vechtstijlen en open wereld reismogelijkheden van elke held in vol ornaat; van Nightwings glider en unieke acrobatische vechtstijl tot Red Hoods dubbele vuurwapenvaardigheden en krachtige sprongen.

Gotham Knights Collector’s Edition

Vanaf vandaag zijn Gotham Knights Standard Edition, Deluxe Edition en Collector’s Edition beschikbaar als pre-order. De Deluxe Edition heeft een adviesprijs van €74,99 en bevat de basisgame met de Visionary Pack downloadbare content (DLC) met exclusieve uitrusting, uiterlijke aanpassingen, Beyond Suitstyle-personageskins geïnspireerd op de Batman Beyond-animatieserie en meer.

Voor de ultieme fans is er de Gotham Knights Collector’s Edition voor €299,99. Dit pakket bestaat uit de Deluxe Edition met alle DLC, de augmented reality-verzamelpin, 16 pagina’s tellend mediaboek, exclusieve Gotham City-kaart, een statue-diorama van vierpersonages en meer. Bovendien ontvangen spelers die een pre-order plaatsen bij de lancering de 233 Kustom Batcycle-skin, gebaseerd op de eerste verschijning van het voertuig in DC’s Detective Comics #233. De Collector’s Edition komt in de komende uren beschikbaar bij Bol.com, MediaMarkt, NedGame en Amazon. Wees er snel bij, want de oplage is beperkt.