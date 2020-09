God of War: Ragnarok verschijnt in 2021 voor PlayStation 5

Sony heeft bevestigd dat God of War: Ragnarok in 2021 voor PlayStation 5 wordt uitgebracht. De aankondiging werd bewaard voor de finale van de PS5-showcase van woensdag, waar ook de releasedatums en prijzen van de consoles werden onthuld.

God of War: Ragnarök

In de Noorse mythologie is Ragnarok de ultieme vernietiging van de goden in een cataclysmische strijd met het kwaad, waaruit een nieuwe orde zal ontstaan. “De tijd nadert”, zegt Kratos in de aankondiging van de teaser. “Je moet je voorbereiden.”

De actiegame is in ontwikkeling bij Sony’s Santa Monica Studio en is het vervolg op het in 2018 verschenen God of War voor de PS4. In tegenstelling tot eerdere God of War-games, die werden geïnspireerd door de Griekse mythologie, is God of War losjes gebaseerd op de Noorse mythologie.

God of War voor de PlayStation 4 was een groot success met meerdere Game of the Year-awards, meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren en een gemiddelde reviewscore op Metacritic van maar liefst 94. Wil je de Ragnarok spelen op de PlayStation 5? De nieuwe console van Sony verschijnt op 19 november en is vanaf 17 september beschikbaar voor pre-order bij bij Bol.com, Amazon, MediaMarkt, BCC en Coolblue.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.