God of War Ragnarök – Collector’s en Jötnar Edition nu beschikbaar voor pre-order

Sony heeft vandaag bekendgemaakt dat God of War Ragnarök op 9 november 2022 wordt uitgebracht voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Naast een nieuwe Cinematic Trailer werd ook de Collector’s en Jötnar Edition gepresenteerd, die vanaf nu beschikbaar zijn voor pre-order bij Bol.com, Coolblue, NedGame (uitverkocht), MediaMarkt en Amazon.

God of War Ragnarök

Gamers die een pre-order voor God of War Ragnarök plaatsen ontvangen Kratos Risen Snow Armor en Atreus Risen Snow Tunic (cosmetisch) als extraatje. Beide items zijn beschikbaar bij alle versies.

Standard Edition

De God of War Ragnarök Standard Edition (digitaal en fysiek) wordt geleverd met de volledige game voor PlayStation 4 of PlayStation 5. De versie voor de PS4 is te upgraden naar de PS5-versie voor 10 euro.

Digital Deluxe Edition

De Digital Deluxe Edition van God of War Ragnarök is beschikbaar in de PlayStation Store en bevat enkele extra’s. De in-game items bestaan uit Kratos Darkdale Armor, Atreus Darkdale Attire (cosmetisch), Darkdale Blades Handles voor de Blades of Chaos en de Darkdale Axe Grip voor de Leviathan Axe. Deze items worden vrijgespeeld via het verhaal. Verder komt deze versie met een Dark Horse Digital Mini Artbook, een Avatar Set en een thema voor de PlayStation 4.

Collector’s Edition

Voor de fans is er ook de God of War Ragnarök – Collector’s Edition, die wordt geleverd in een prachtige doos die de Knowledge Keeper’s Shrine voorstelt. Deze Shrine was van de drieluiken die Kratos en Atreus tegenkwamen in God of War (2018) en die het verhaal uitbeelden van reusachtige tovenares genaamd Gróa, die als eerste een visioen had van Ragnarök.

De Collector’s Edition bevat naast alle extra’s van de Digital Deluxe Edition de volgende items:

Vouchercode voor de volledige God of War Ragnarök-game op PlayStation 4 en PlayStation 5-consoles.

Een Steelbook Display Case met afbeeldingen van de Beer en de Wolf.

2″ Vanir Twins houtsnijwerk – In dezelfde stijl als Atreus’ houten speelgoedsnijwerk van de Huldra Brothers uit de God of War (2018) Collector’s Edition, maakt de God of War Ragnarök Collector’s Edition de set compleet met houtsnijwerk van de Vanir Twins.

Dwarven Dice Set – Deze set wordt geleverd met een set dobbelstenen met een kwaliteitshout-achtige afwerking in een dobbelsteenzak met een symbool van Yggdrasil aan de buitenkant.

16″ Mjölnir Replica – Een zeer gedetailleerde replica van Thor’s wapen uit God of War Ragnarök.

Jötnar Edition

De God of War Ragnarök – Jötnar Edition is gecreëerd voor de ultieme verzamelaar. Deze editie bevat eveneens alle digitale items, maar komt met enkele extra fysieke objecten. Dit is wat er is te vinden in de Knowledge Keeper’s Shrine: