Gelekte beelden tonen nieuwe Call of Duty: Black Ops Cold War-multiplayermodus

Er zijn nieuwe beelden van de multiplayermodus van Call of Duty: Black Ops Cold War. De beelden onthullen enkele details over de aankomende titel, waaronder een gloednieuwe gamemodus.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Twitch-streamer Douglas Wolf ging ‘per ongeluk’ live tijdens het spelen van de Call of Duty: Black Ops Cold War-multiplayer. De stream van DougIsRaw werd binnen enkele minuten beëindigd en alle clips van zijn stream werden op Twitch verwijderd, maar het lek heeft in de tussentijd zijn weg al gevonden naar YouTube.

De 6 minuten durende video toont de gebruikelijke modi in de Call of Duty: Modern Warfare-multiplayer met uitzondering van één vernieuwing: de VIP Escort-modus. Cold War wordt de eerste Call of Duty-titel met een VIP-modus en het lijkt gebaseerd te zijn op de minder bekende VIP-modi in Counter-Strike en Counter-Strike Source. Net als de VIP-modus in Counter-Strike speelt de versie van Cold War zich ook af per ronde en zonder respawn.

Het is nog onduidelijk wie de VIP is. Het zou kunnen gaan om een computergestuurd personage of een echte speler. In Counter-Strike is de VIP een zwaar gepantserde speler die een punt in de wereld moet bereiken om te winnen.

Verder zien we in de video een nieuwe map die zich afspeelt in het Miami van de jaren ’80. De loadouts die op het scherm te zien waren bevestigen de aanwezigheid van Stealth Ops, Point Man, Grenadier, Fire Support en Double Agent. Er zijn ook enkele zeer andere veranderingen zichtbaar, zoals een gezondheidsbalk voor vijanden die voor het eerst werd geïntroduceerd in Call of Duty: Warzone.

Black Ops Cold War zal op 13 november verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Windows. De Standard Edition krijgt een prijskaartje van €69,99 en de Cross-Gen Bundle gaat €74,99 kosten. Bezitters van de Cross-Gen Bundle kunnen hun PlayStation 4/Xbox One-versie kosteloos upgraden naar de PlayStation 5/Xbox Series X-versie. De duurste versie van Cold War is de Ultimate Edition. Deze versie bevat de Cross-Gen Bundle en bonuscontent: Land, Sea & Air Pack, 3 Operator Skins, 3 Vehicle Skins, 3 Weapon Blueprints, Battle Pass Bundle (1 Season Battle Pass en 20 Tier Skips) en het Confrontation Weapons Pack.

Gamers die een pre-order plaatsen profiteren van de volgende voordelen:

Vroege toegang tot de open bèta

Iconic Operator Frank Woods en een aanvalsgeweer Blueprint voor direct gebruik in Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone

10 Tier Skips voor direct gebruik in Call of Duty: Modern Warfar en Call of Duty: Warzone

