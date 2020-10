Geen voorraad? NVIDIA RTX 3080 en 3090 tekorten zullen niet in 2020 worden opgelost

Mocht je op zoek zijn naar een NVIDIA RTX 3080 of 3090 en heb je nog geen bestelling geplaatst, dan is er een goede kans dat je zal moeten wachten tot 2021. NVIDIA-ceo Jensen Huang maakte deze week bekend dat het bedrijf verwacht dat de tekorten zullen aanhouden voor de rest van het jaar.

Voorraad RTX 3080 en 3090

Tijdens een Q&A met de pers om de aankondigingen tijdens de GTC-presentatie te behandelen, reageerde Huang op de voorraadproblemen voor beide grafische kaarten. “Ik denk dat de vraag het hele jaar door groter zal zijn dan ons aanbod”, zei Huang. De RTX 3080 en 3090 hebben te maken met extreme tekorten, waarbij beide kaarten binnen enkele minuten na de start van de verkoop uitverkocht raakten. Volgens de NVIDIA-topman is dat niet zozeer het probleem van het aanbod, maar de vraag naar de gpu’s. De kaarten worden in Nederland aangeboden bij Amazon Nederland, Amazon Duitsland, Azerty, Paradigit, Megekko en Coolblue.

“Zelfs als we van alle vraag wisten, denk ik niet dat het mogelijk is om de productie zo snel op te schalen”, aldus Huang. “We zijn echt heel hard aan het racen. De yields (productieopbrengsten) zijn geweldig, de vraag is fantastisch, het is gewoon meteen uitverkocht.” NVIDIA heeft zijn excuses aangeboden voor de lancering van de RTX 3080 en het beperkte aanbod van zijn kaarten.

NVIDIA heeft nog een kaart in de RTX 3000-serie die het deze maand gaat lancering: de RTX 3070 voor €519. Deze kaart stond oorspronkelijk gepland voor begin oktober, echter is de releasedatum inmiddels verplaatst naar 29 oktober zodat de chipontwerper kan samenwerken met retailers om meer kaarten beschikbaar te maken. We verwachten desondanks dat er opnieuw grote tekorten zullen ontstaan, waardoor het verstandig is om er snel bij te zijn. RTX 3070 is vanaf 29 oktober om 15:00 te bestellen bij Amazon Nederland, Amazon Duitsland, Azerty, Paradigit, Megekko en Coolblue.

Concurrent AMD gaat op 28 oktober zijn nieuwe grafische kaarten presenteren. Het bedrijf gaat op dit evenement de Radeon RX 6000-serie op basis van de RDNA 2-architectuur onthullen.