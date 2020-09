Hier is Game & Watch: Super Mario Bros. beschikbaar voor pre-order in Nederland

Om het 35-jarig jubileum van Super Mario Bros. te vieren brengt Nintendo een hele reeks nieuwe producten uit. Een van de meest opvallende producten is zonder twijfel Game & Watch: Super Mario Bros. dat een digitale klok en de NES-versies van Super Mario Bros, The Lost Levels en een vernieuwde versie van Ball met Mario bevat.

Deze limited edition is nu beschikbaar voor pre-order bij de volgende shops: MediaMarkt, Bol.com, Coolshop en Game Mania. Wees er snel bij, want dergelijke Nintendo-producten zijn doorgaans razendsnel uitverkocht. We zullen dit artikel updaten wanneer het product bij andere shops wordt aangeboden.

Lees ook → Limited edition Super Mario 3D All-Stars nu beschikbaar voor pre-order bij MediaMarkt voor €59,99.

Game & Watch: Super Mario Bros.

Dit nieuwe apparaat is gebaseerd op de oorspronkelijke Game & Watch-systemen die in 1980 voor het eerst werden uitgebracht. Het oorspronkelijke handheld-apparaat bevatte een game en kon ook als horloge worden gebruikt. De oorspronkelijke Game & Watch-serie is wereldwijd meer dan 43 miljoen keer verkocht.

Game & Watch: Super Mario Bros. beschikt over een moderne richtingsknop. Game & Watch: Super Mario Bros. bevat naast de klassieke games Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (in Japan uitgebracht als Super Mario Bros. 2) en een speciale versie van Ball met een Mario-sausje, een klok met 35 geheimpjes om te ontdekken, inclusief enkele gastoptredens van Mario’s vrienden en vijanden. Game & Watch: Super Mario Bros. wordt op 13 november uitgebracht.

Toen de Game & Watch-serie zijn 30-jarig jubileum vierde introduceerde Nintendo een speciale, gelimiteerde versie van de eerste game: Ball. Het doel in deze game was om twee ballen in de lucht te houden en had slechts twee knoppen om je hierbij te helpen.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.