Fortnite komt later dit jaar naar iPhone en iPad via Epic Games Store

Epic Games heeft aangekondigd dat Fortnite in 2024 terugkeert naar de iPhone en iPad in Europa. Deze aankondiging volgt op het nieuwe beleid van Apple, dat verplicht werd om alternatieve app stores mogelijk te maken in de Europese Unie. In de afgelopen jaren was Fortnite niet beschikbaar in de App Store vanwege het juridische geschil tussen beide partijen.

Fortnite komt in 2024 naar iOS

De alternatieve Epic Games Store op iOS zal Fortnite bevatten, waardoor iPhone- en iPad-gebruikers niet langer afhankelijk zijn van een cloudgamingdienst. Ondanks de aankondiging van deze plannen door CEO Tim Sweeney, spaart hij zijn kritiek niet op de recente aanpassingen die Apple heeft doorgevoerd in de ‌App Store‌. Volgens Sweeney zijn deze wijzigingen een “sluw nieuw geval van kwaadwillige naleving” dat lijkt gericht te zijn op het bemoeilijken van de implementatie van de Digital Markets Act.

Fortnite will return to iOS in Europe in 2024, distributed by the upcoming @EpicGames Store for iOS. Stay tuned for details as we figure out the regulatory timeline. We'll continue to argue to the courts and regulators that Apple is breaking the law. https://t.co/MHh6EGVinC — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) January 25, 2024

Een opmerkelijke ontwikkeling is de door Apple opgelegde vergoeding van €0,50 per gebruiker per jaar voor apps die buiten de ‌App Store‌ worden geïnstalleerd. Hoewel de eerste miljoen installaties hiervan vrijgesteld zijn, veroordeelt Sweeney deze praktijk als “nutteloze kosten,” met aanzienlijke financiële implicaties voor grote ontwikkelaars zoals ‌Epic Games‌.

Het gaat hier niet slechts om geldzaken; de kern van deze strijd is de vastberadenheid van ‌Epic Games‌ om zich te begeven in het competitieve domein van de ‌App Store‌. Sweeney verklaart dat ‌Epic Games‌ “vastbesloten” is om de uitdaging op iOS aan te gaan en blijft volhouden in de overtuiging dat Apple de wet overtreedt.