Final Fantasy VII (7) Remake eerder spelen? Zo speel je een week voor de releasedatum

Square Enix maakte vorige week bekend dat de remake van Final Fantasy VII eerder verschijnt dan de officiële releasedatum van 10 april. In Nederland hielden retailers echter nog steeds vast aan deze releasedatum, maar daar heeft de BCC inmiddels verandering in gebracht. De exclusieve PlayStation 4-games wordt door de BCC nu op 4 april bij je thuisbezorgd. Daarnaast zegt Bol.com ook bezig te zijn om een vervroegde release van Final Fantasy VII voor elkaar te krijgen.

Final Fantasy VII Remake

De uitgever roept spelers op om geen spoilers te delen als ze Final Fantasy VII Remake eerder dan de release ontvangen. De game is een remake van het spel dat in 1997 verscheen en volgens de ontwikkelaar bevat deze nieuwe versie verschillende verrassingen voor iedereen.

“Met betrekking tot nieuwe personages,” schrijft Nomura in de blogpost op de officiële website van Square Enix, “van wie ik in vorige interviews zei dat er geen nieuwe personages zouden zijn – hoewel het geen hoofdpersonages zijn – groeide hun aantal aanzienlijk in het proces van het creëren van Midgar. Als je denkt aan de eindbaas van Midgar dan denk je waarschijnlijk aan de M.O.T.O.R., maar in de remake van Final Fantasy 7 zullen er nieuwe bazen verschijnen die de spanning van het verhaal nog verder vergroten.”

Eerder maakte Square Enix bekend dat de remake van Final Fantasy 7 de eerste game wordt in een serie van games. Het eerste deel speelt zich af in Midgar en inmiddels werkt de ontwikkelaar al aan het tweede deel. “We zijn ook aan het volgende deel begonnen,” vervolgt de director, “maar ik ben ervan overtuigd dat het spelen van deze titel je verwachtingen zal vergroten net zoals de wereld die verder gaat dan Midgar.”