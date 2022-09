FIFA 23 Web en Companion App nu beschikbaar

De releasedatum van FIFA 23 komt steeds dichterbij en vanaf vandaag kunnen spelers zich al gaan bezighouden met hun Ultimate Team. Deze week heeft EA namelijk de FIFA 23 Web- en Companion-app uitgebracht.

FIFA 23 Web- en Companion-app

Het FIFA 23-seizoen is op 21 september begonnen met de lancering van de webapp. De FIFA 23 Companion App, waarmee spelers hun FIFA 23 Ultimate Team op hun mobiel kunnen managen, verschijnt op 22 september. Om vroegtijdig met je team voor FIFA 23 aan de gang te gaan moet je een FUT 22-club in FIFA 22 voor 1 augustus 2022 hebben aangemaakt. Dat betekent dat als je je club hebt verwijderd, je niet kunt beginnen. Beide apps maken het mogelijk om voor de release van de game spelerpacks te openen en items te verhandelen in FIFA Ultimate Team.

De FIFA Ultimate Team 23-versie vervangt de FUT 22-versie. Na 21 september 2022 heb je geen toegang meer tot FUT 22 op de webapp. Voor de Companion App komt er na 22 september 2022 een gedwongen update naar de FIFA 23-versie op Android en iOS. Dat betekent dat je na 22 september geen toegang meer hebt tot FIFA 22 op de Companion App.

FIFA 23 verschijnt op 30 september voor Xbox One-consoles, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows en Nintendo Switch (Legacy Edition). Daarnaast is er nog een Ultimate Edition waarmee je op 27 september al toegang krijgt tot de volledige game en daarbij ontvang je ook nog eens 4600 FIFA-punten, Kylian Mbappé als leenspeler, FUT Ambassadeur-leenspelerkeuze en meer.