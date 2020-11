FIFA 21 (PS4/PS5 en Xbox One/Series X | S) alleen vandaag in de aanbieding bij Bol.com voor €39,99

FIFA 21 is sinds vorige maand beschikbaar, maar op dit moment is de versie voor de PlayStation 4/PS5 en Xbox One/Series X | S al in de aanbieding bij Bol.com. Alleen vandaag kun je de game aanschaffen voor €39,99 of €44,99 voor de Ultimate Edition. Deze aanbieding loopt tot en met maandag 16 november en zoals we gewend zijn van de populairste webshop van Nederland wordt FIFA 21 gratis thuisbezorgd.

FIFA 21 biedt Dual Entitlement, wat inhoudt dat spelers zonder extra kosten hun exemplaar van PlayStation 4 naar PlayStation 5 of van Xbox One naar Xbox Series X kunnen upgraden. Er zijn uitzonderingen van toepassing, want fysieke schijven kunnen momenteel niet worden gebruikt om te upgraden naar schijfloze consoles (PS5 Digital Edition en Xbox Series S).