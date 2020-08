FIFA 21 krijgt geen ondersteuning voor crossplay

EA heeft op Twitter bekendgemaakt dat FIFA 21 geen crossplay zal ondersteunen. Dat betekent dat er verschil wordt gemaakt qua console-generatie, waardoor PlayStation 4-spelers het bijvoorbeeld niet kunnen opnemen tegen PlayStation 5-bezitters. Het wordt wel mogelijk om je progressie in FIFA Ultimate Team mee te namen van PS4 naar PS5 en Xbox One naar Xbox Series X.

You won't be able to play across console generations or cross-play in #FIFA21.

However, you will be able to carry over your FUT progression from PS4 to PS5 and Xbox 1 to Xbox Series X. https://t.co/mUqU3zcAud

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) August 10, 2020