Eerste foto’s van NVIDIA RTX 3080 verschenen

NVIDIA komt vermoedelijk in de tweede helft van 2020 met de GeForce RTX 3000-serie en op de Chinese website Chiphell zijn inmiddels al de eerste foto’s van de RTX 3080 verschenen. De modellen zijn prototypes en vermoedelijk ontworpen door NVIDIA.

NVIDIA RTX 3080

De NVIDIA RTX 3080 in kwestie heeft een koelsysteem met twee fans en een grote heatsink, die vermoedelijk in een later stadium onder de shroud zal worden geplaatst. Het ontwerp is zeer uniek, beide ventilatoren zijn aan weerszijden van de kaart geplaatst en duwen de lucht in verschillende richtingen. Op een van de foto’s is ook de backplate van de RTX 3080 te zien. De blauwe kleur is overigens niks meer dan beschermende folie, onder het plastic zit een dikke metalen shroud die sterk doet denken aan de bestaande Founder’s Edition-modellen van NVIDIA.

Het ontwerp van de RTX 3080-pcb heeft een v-vorm, waardoor de fan dichter bij de gpu kan worden geplaatst. Het referentiemodel van de GeForce GTX 295 had eveneens een inkeping in de printplaat onder de fan. De foto’s onthullen ook dat de stroomaansluitingen zijn verplaatst naar de zijkant en ook lijkt er een nieuwe versie van de NVLink-connector zichtbaar te zijn.

Het is nog onbekend wanneer de NVIDIA RTX 3000-serie wordt gelanceerd. Het lek lijkt wel te suggereren dat de release over enkele maanden zal plaatsvinden.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.