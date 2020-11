EA toont nieuwe beelden van FIFA 21 voor PS5 en Xbox Series X | S

EA Sport heeft op Twitter twee nieuwe afbeeldingen gedeeld van FIFA 21 voor de PlayStation 5 en Xbox Series S | X. Op de afbeeldingen zien we de modellen van Trent Alexander-Arnold (Liverpool) en João Félix (Atlético Madrid). Het geeft bezitters van de nieuwe consoles een beter idee waar de nieuwe hardware toe in staat zal zijn.

Eerder deelde EA Sports al een handvol screenshots, maar gameplay van de next-gen-versie moet nog worden onthuld. FIFA 21 voor Xbox Series X | S en de PS5 verschijnt op 4 december, hoewel gamers in de tussentijd natuurlijk de Xbox One- en PS4-versie kunnen spelen.

In een eerder gepubliceerd persbericht beloofde EA “razendsnelle laadtijden, de meest realistische, vloeiende spelersbeweging ooit in een EA Sports-titel, authentieke ervaringen in stadions en nieuwe zichtbare spelerdetails dankzij verbeterde verlichting.” Daarnaast krijgt de PS5-versie nieuwe haptische mogelijkheden via de DualSense-controller.

FIFA 21 biedt Dual Entitlement, wat inhoudt dat spelers zonder extra kosten hun exemplaar van PlayStation 4 naar PlayStation 5 of van Xbox One naar Xbox Series X kunnen upgraden. Er zijn uitzonderingen van toepassing, want fysieke schijven kunnen momenteel niet worden gebruikt om te upgraden naar schijfloze consoles (PS5 Digital Edition en Xbox Series S).

Update 11-11 → Bij Game Mania is de DualSense-controller alleen vandaag te bestellen voor €62,28 (elders €69,99).

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition