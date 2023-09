EA Sports FC 24 aanbieding: gratis bij PlayStation 5 en Xbox Series X | S

EA Sports FC 24 verschijnt op 29 september en mocht je nog niet in het bezit zijn van een PlayStation 5 of Xbox Series-console dan kun je nu profiteren van een mooie aanbieding. De game ontvang je namelijk tijdelijk gratis bij aanschaf van een PS5 Disk Edition, Xbox Series X en Series S. Dit is een landelijke actie die loopt van 25 september tot en met 8 oktober 2023.

EA Sports FC 24 aanbieding

PlayStation 5

Voor de PS5-bundel kun je terecht bij MediaMarkt (€489), Bol.com (€494,99), NedGame (€495) en Coolblue (€495). De bundel bevat natuurlijk de console, een DualSense-controller en een voucher waarmee je de volledige versie van EA Sports FC 24 digitaal kan installeren. Het bedrag dat voor de bundel wordt gevraagd is bovendien ook nog eens lager dan de adviesprijs van €549,99 voor alleen de PS5.

Xbox Series X | S

Xbox Series X met EA Sports FC 24 is verkrijgbaar bij Bol.com (fysieke versie/€544), MediaMarkt (digitale versie/€544), en Coolblue (fysieke versie/€549). Voor Xbox Series S heb je alleen de keuze uit de witte 512GB-variant, die te koop is bij Bol.com (€289), MediaMarkt (€289) en Coolblue (€289). Je ontvangt de code voor EA Sports FC 24 pas vanaf 29 september in je mailbox.