EA SPORTS F1 24 verschijnt op 31 mei: pre-order met loyaliteitskorting beschikbaar

Electronic Arts heeft vandaag de releasedatum voor EA SPORTS F1 24 officieel bekendgemaakt: de game zal op 31 mei verschijnen en beschikbaar zijn voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One en pc via de EA App, Epic Games Store en Steam. Gelijktijdig heeft Electronic Arts aangekondigd dat spelers van F1 23 nu al kunnen genieten van geselecteerde teamauto’s en liveries uit het 2024-seizoen in Time Trial-uitdagingen, wanneer ze een pre-order plaatsen voor F1 24. Daarnaast is er een nieuw loyaliteitsprogramma geïntroduceerd waarbij bezitters van F1 2021, F1 22 of F1 23 tijdelijk 15% korting krijgen als ze een pre-order plaatsen voor F1 24 Champions Edition, waarbij de McLaren en Alpine 2023 F1-esportsliveries worden overgezet naar de nieuwe game.

Laatste kans → 20% korting op een Viaplay-jaarabonnement. Beschikbaar tot en met 10 maart via deze pagina.

EA SPORTS F1 24

Lee Mather, Senior Creative Director bij Codemasters, legt uit: “Voor het eerst kunnen spelers van F1 23 nu al het 2024-seizoen ervaren via hun favoriete teams in de huidige game. De volledige onthulling van F1 24 volgt spoedig, maar we kunnen alvast verklappen dat fans kunnen uitkijken naar vernieuwingen zoals een vernieuwde carrièremodus, een nieuw EA SPORTS Dynamic Handling System en meer.”

Spelers die F1 24 pre-orderen zullen naast een tweede drop met liveries uit het nieuwe seizoen die eind april verschijnt, verschillende items ontvangen bij de lancering van de nieuwe game. De Champions Edition, exclusief digitaal verkrijgbaar, bevat twee nieuwe Formula 1 Icons, 18.000 Pitcoin en een F1 World Bumper Pack met items voor zowel singleplayer als multiplayer gameplay events. Ook biedt de Champions Edition drie dagen eerder toegang tot de volledige game, waardoor spelers al op 28 mei kunnen starten. Alle pre-orders komen bovendien met een extra VIP Podium Pass. Spelers die de Standard Edition pre-orderen, ontvangen 5000 Pitcoin en een F1 World Starter Pack.

Verdere details over nieuwe features in F1 24 zullen in de komende maanden worden onthuld.